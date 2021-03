United 777 was nog niet toe aan een motorinspectie

De Boeing 777 van United Airlines die op 20 februari een motorstoring kreeg, had minder dan de helft van de toegestane vluchten tussen inspecties gevlogen. Dit bevestigde de National Transportation Safety Board (NTSB) op vrijdag.

De 777 van Boeing had 2.979 cycli gevlogen na de laatste inspectie in 2016. Op het moment van het incident waren controles elke 6.500 cycli verplicht, dit was na aanleiding van een andere motorstoring bij United in 2018. Een cyclus verwijst naar één start en landing. Na de motorstoring bij United op 20 februari begaf kort na het opstijgen de Pratt & Whitney. Dit leidde tot een uitgave van een bulletin waarin wordt opgeroepen tot een inspectie elke 1000 cycli. De Federal Aviation Administration vaardigde vervolgens een noodverordening uit die inspecties van alle 777-vliegtuigen met PW4000-motoren voorschreef alvorens ze de vluchten zouden hervatten.