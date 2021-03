Kleinzoon van vliegtuigbouwer Dassault omgekomen in helikoptercrash

Olivier Dassault, een Franse miljardair en politicus, is zondag op 69-jarige leeftijd omgekomen in een helikoptercrash in Normandië.

Olivier Dassault is geboren in Boulogne-Billancourt in Frankrijk en is de kleinzoon van Marcel Dassault, die de oprichter en ontwerper was van het bekende vliegtuigmerk Dassault Aviation. Naast zijn politieke carrière, studeerde Olivier Dassault in 1974 af aan de École de l’air en was daarna reserve-lid van de Franse luchtmacht.

De helikopter stortte neer in de buurt van Deauville, in het noord-westen van Frankrijk waar hij een vakantiehuis had. Ook de piloot, de enige andere inzittende, overleefde het ongeluk niet. De Franse president Emmanuel Macron betuigde Dassault zijn erkentelijkheid via Twitter: “Olivier Dassault hield van Frankrijk”. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld.

