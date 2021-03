Meer transgenders aan de knuppel | Column Goof

De eerste maatregel die Joe Biden nam, was het toelaten van transgenders in het leger. Als hij de toch al bloedlinke Trump-stemmer had willen opnaaien, was er weinig slimmers te bedenken geweest.

Ik zie die Trump-aanhanger al op zijn porch zitten. Met een Budweiser en de Fort Rucker Herald op schoot. Hij schreeuwt naar zijn vrouw: Trump hasn’t been gone for more than ten minutes and this Biden guy wants us to have US Marines with no dicks and plastic tits!

Ik vond het geen handige zet. Maar: minderheden zijn, net als in Nederland, een enorme topic in de VS. Een drietal persoonlijke ervaringen met dit onderwerp.

Op Sun & Fun ontmoette ik ooit een hele oude Tuskegee Airman. Hij was één van de eerste zwarte piloten in de VS. Als het u interesseert: https://goofbakker.nl/NRCALL/image/exibid_NRC_2004-04-06-Aarzelende_acceptatie.jpg. Intussen is er niet één van die oorspronkelijke groep Red Tails nog in leven.

Het onrecht was destijds evident, maar intussen lijkt de balans in mijn ogen wat doorgeslagen.

Een paar jaar ontmoette ik een gepensioneerde dame, die als vrijwilligster werkte bij het Florida-chapter van de B-29 Fifi. Ze was haar hele leven administratrice geweest bij de NASA. Het verwonderde haar, zoals veel Amerikanen, dat ik behalve Engels ook nog Nederlands en Duits sprak. Zelf beheerste ze twee talen: Engels, en een Indiaanse taal die nog maar vierhonderd mensen spraken. Ik zei het niet, maar moest denken: haar overgrootvader was honderdvijftig jaar geleden nog in een uitgeholde boomstam aan het speervissen in de moerassen rond Cape Canaveral. En zij schoot een paar kilometer verderop Saturnus-raketten en Space Shuttles het heelal in. Bijzonder toch.

Maar je mag het (zeker in de VS) niet hardop zeggen: het feit dàt ze die baan gekregen had, was waarschijnlijk een geval van positieve discriminatie. Plus een stukje slimme PR.

Moest ik ook altijd denken als ik weer een minority met de shuttle omhoog zag gaan. Wat denken je collega’s? ‘Goeie collega?”. Of je zit hier naast me omdat je Chinees bent?” Lastig. Speciaal in de hoog- competitieve wereld van de lucht- en ruimtevaart.

Een derde ontmoeting betrof een bezoek aan een F-18 Growler–Squadron, helemaal aan de andere kant van de VS, tegen de Canadese grens. Ik werd aan een tafel gezet met een piloot die zo’n F-18 vloog. Ontzettend aardige vent, die heel interessant over zijn werk kon vertellen. Bij de koffie zei hij dat hij eigenlijk een inuït was, of een eskimo, zoals ze vroeger heetten. Heel toevallig.

Ik spreek me niet uit over zin of onzin van het beleid. Dat laat ik aan u.

Vriend, deltavlieger en proeflezer Steve uit Reno, voormalig medic in de US Army, meldt: “I met several Tuskegee Airmen. They were my patients at Fitzsimmons Army Med Center in Denver. Very nice, and educated individuals. The last one was a General rank. I don’t remember their names. There are too many names for me to remember for all of the great people I have met.”

Proeflezer Jaap vermoedt een pesterijtje van Biden richting Trump: “Ik denk dat het voor Biden, die vooral verbindend en verstandig wil overkomen, toch wel een enorme kick moet zijn om Trump even lekker te pakken. Kan hij daarna weer verbindend en verstandig verder gaan.” Dus: wat kan ik doen om Trump nòg kwaaier te maken? Zo had ik er nog niet tegenaan gekeken!

Proeflezer Joost: “Gokje: die F-18 piloot met Inuit-voorouders wil niet graag in hetzelfde hokje geplaatst worden als een Transgender. Wie weet heeft die F-18 piloot zelf wel Trump gestemd.”

Proeflezer Renske: “Het is een boeiend onderwerp. Als vrouw zit ik daar ‘fel’ in. In mijn sollicitatieprocedure van het afgelopen jaar is mij meerdere keren door blanke mannen gevraagd ‘hoe ik mijn werk denk te combineren met mijn kinderen’. Een vraag die nooit en te nimmer gesteld zou worden aan mijn man. Tenenkrommend. Wanneer we die slag kunnen maken van volledige volwaardigheid die blind is voor gender en culturele (wat is dat in deze holistische maatschappij?) achtergrond, zouden we vooruitgang zoals nooit tevoren kunnen maken. Daarin zeg ik niet dat mannen en vrouwen niet anders werken. Ik denk namelijk wel dat dat zo is. In het midden latend welke groep het béter doet.”