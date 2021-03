Met duizendste vlieguur zijn F-35’s op weg naar operationele inzet

De Nederlandse F-35’s hebben afgelopen vrijdag hun duizendste vlieguur gemaakt. Deze mijlpaal werd behaald op de vliegbasis Leeuwarden, door F-35’s van 322 squadron.

Dit jaar is het personeel van het Friese squadron druk bezig met het opwerken naar ‘Initial Operational Capability’ (IOC), initiële uitzendcapaciteit.

Operationele inzet

Het is de bedoeling dat de Nederlandse F-35’s eind 2021 deze IOC-status behalen. Vier toestellen moeten dan gedurende korte tijd uitgezonden kunnen worden voor een operationele inzet, elders in de wereld. Afgelopen november werd al tijdelijk vanaf Volkel gevlogen, in het kader van verplaatsingsoefening ‘Frisian Lightning II’.

Nederlandse F-35’s oefenden met nachtvliegen vanaf Volkel afgelopen november © Leonard van den Broek

Cursus

Ondanks de corona-pandemie gaat de Koninklijke Luchtmacht door met het opwerken naar de IOC-status. Vanaf mei begint de opleiding voor vlieger-wapeninstructeur. Een woordvoerder van de vliegbasis Leeuwarden lichtte toe aan Up in the Sky : “De Weapon Instructor Course (WIC) begint in week 18, ook voor deze cursus brengen we de COVID maatregelen en de risico’s in kaart. Zoals het er nu uitziet gaat de cursus door zoals voorzien en vindt plaats van week 18 tot week 42.”

Amerika

Voor het behalen van de IOC-status, is het ook de bedoeling dat er nog een verplaatsingsoefening naar een buitenlands vliegveld gaat plaatsvinden dit jaar. Oorspronkelijk zou de oefening ‘Frisian Flag III’ dit voorjaar plaatsvinden, maar deze is nu verplaatst naar het najaar. “Deze periode zijn we aan het inventariseren met de VS. De oefening zoals die voor het voorjaar voorzien was, gaan we dan draaien. Het verschuiven van de oefening heeft geen impact op de IOC datum.”, aldus de luchtmachtwoordvoerder.

Planning

Naast de Weapon Instructor Course en Frisian Lightning, staan ook nog kleinere oefeningen gepland. “Eén van de lokale oefeningen die uitgevoerd gaat worden, is de evaluatie van het containerpark voor operatiën. Hiervoor bouwen we een park op Leeuwarden van waaruit we de missies gaan planning, briefen en debriefen.”

Schieten

Het gebruik van diverse wapens door de F-35 gaat dit jaar ook beoefend worden. “In de zomer worden verschillende soorten oefenmunitie ingezet, laser, GPS en dual mode wapens (laser en GPS). Daarnaast gaan we ook raketten verschieten tijdens de WIC. Eind van het jaar, van oktober tot december, is ook het trainen met het boordkanon tegen oefendoelen op de Vliehors range voorzien.”, aldus de woordvoerder van de luchtmacht.