Waarom is de A321-familie zo gewild?

De A321, samen met de A321neo en de A321LR, zijn een essentieel onderdeel van de A320-familie. Het is een populair vliegtuig bij veel luchtvaartmaatschappijen die zowel korte- als middellangeafstandsroutes vliegen. In dit artikel wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de A321 en waarom zijn grotere capaciteit en toenemende actieradius zo succesvol zijn.

Totstandkoming van de A320-familie

Airbus lanceerde de A320 in het begin van de jaren tachtig, als onderdeel van een Europees programma om een nieuw vliegtuig te ontwikkelen. Verschillende opties maakten hier vanaf het begin deel van uit, met een kleinere A319 en een grotere A321. Deze zouden concurreren met de opties van andere fabrikanten en gemeenschappelijkheid bieden in de hele A320-familie.

De A321 vloog voor het eerst in maart 1993 en kwam in dienst bij Lufthansa in januari 1994. De A321 is bijna zeven meter langer dan de A320, met dezelfde vleugelafmetingen. Hierdoor nam de passagierscapaciteit toe tot maximaal 220 (in een eenklasseconfiguratie), hoewel een capaciteit van 170 tot 200 gebruikelijker is.

A320neo en A321neo Aegean – ©Airbus

Concurrentie met Boeing

De A320 werd ontworpen als een familie met verschillende grootte. Het idee was dan ook dat deze vliegtuigen zouden concurreren met de Boeing 737-familie. De A320 was een sterke concurrent voor de 737, maar Boeing had nog steeds een voordeel met de 757. De 757-200 bood een capaciteit voor ongeveer 228 passagiers. Dit lag veel hoger dan de 164 die de A320 bood. De introductie van de A321 gaf Airbus de mogelijkheid om te concurreren met de 757. Door de komst van de nieuwe 737-familie werden de capaciteiten vergroot. Binnen de 737NG-familie (Next Generation) bood de grotere 737-900 een capaciteit tot 220. Deze capaciteit werd uiteindelijk door Airbus geëvenaard met 244 op de A321neo.

Ook de actieradius is ook een belangrijk onderdeel geweest van deze concurrentiestrijd. De A321 voegde extra brandstofcapaciteit toe, maar dit vergrootte zijn actieradius niet aanzienlijk ten opzichte van de A320. De Boeing 757-200 bleef Airbus voor (7.250 kilometer voor de 757 tegenover 5.900 kilometer voor de A321). Dit werd licht verbeterd door de komst van de A321neo. En zal overtroffen worden door de A321XLR.

Gat in de markt

Op dit moment is er een gat in de markt voor langeafstandsroutes met een gemiddelde passagiers capaciteit. Airbus heeft dit gat opgevuld met behulp van de A321XLR, de verwachting is dat dit vliegtuig zal worden geleverd in de 2023. De XLR heeft een actieradius van 8700 kilometer, dit hebben ze kunnen bereiken door het gebruik van grotere brandstof tanks in de romp. Op dit moment zijn er al 450 bestellingen gemaakt voor de Airbus A321XLR, hierdoor liggen de verwachtingen erg hoog om een goed product te leveren.

©Airbus