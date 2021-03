C-130 Hercules maakt komende dagen spectaculaire naderingen op Eindhoven Airport

Vanaf vandaag gaat de Konlinklijke Luchtmacht dagelijks speciale naderingen uitvoeren met haar C-130 op Eindhoven airport. Dit zijn tactische oefeningen die de luchtmacht gaat uitvoeren.

De Lockheed C-130H Hercules is een militair transportvliegtuig. Het is bedoeld voor het vervoer van militair personeel en materieel. Ook worden er humanitaire hulpvluchten mee gemaakt. De Konlinklijke Luchtmacht ontving de eerste Hercules in maart 1994, gevolgd door een tweede toestel in oktober van dat jaar.

Vanaf vandaag gaat dit toestel elke avond speciale naderingen uitvoeren op het vliegveld van Eindhoven. Dit zijn dus tactische naderingen die hier worden geoefend.

Hieronder is de tweet van de luchtmacht met een illustratie van hoe de nadering er ongeveer uit kan zien.

Vanaf vandaag wordt er 's avonds door de Hercules gevlogen. In de omgeving van @VlbEindhoven worden tactische naderingen geoefend. https://t.co/sAyGmdAQH2 — Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) March 8, 2021

Nog een leuk filmpje met meer info van C-130 Hercules: