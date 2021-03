Dubai test met vliegen zonder paspoort, irisscan voldoende

Vliegen vanaf de luchthaven van Dubai is al een luxe-ervaring opzicht. Maar daar komt wellicht een extra luxe bij; het niet meer in de rij staan bij paspoortcontrole. Een iris- en gezichtsscan zijn voldoende. Het plan in Dubai is om uiteindelijk alleen nog maar dit soort scans uit te voeren.

Privacy inleveren voor snelheid

Het voornaamste voordeel van zo een iris- en gezichtsscan is snelheid. De rijen zullen een stuk minder lang worden aangezien het scanproces een fractie van de tijd kost dan wat een normale paspoortcontrole zou kosten. Het vliegveld en de lokale staatmedia zijn erg enthousiast, maar er is ook veel kritiek.

Passagiers moeten bij hun eerste gebruik van dit systeem bij de incheckbalie een scan laten maken. Hiermee wordt de passagier in het systeem geregistreerd. De lokale autoriteiten willen de irisscan koppelen aan de gezichtsherkenningsdatabase van de staat. Op die manier heeft de luchthaven direct beschikking tot alle informatie over de reiziger in kwestie.

De critici uiten hun zorgen over het opslaan van persoonlijke informatie, hiermee neemt de controle over de burger namelijk flink toe. Volgens Emirates worden de irisscans ‘zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk bewaard zullen worden voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn’. Over de veiligheid van de data is verder niets bekend.