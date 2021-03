Opmerkelijke luchtvaartuigen: de McDonnell XF-85

De McDonnell XF-85 Goblin is een Amerikaans prototype gevechtsvliegtuig, ontworpen tijdens de Tweede Wereldoorlog door McDonnell Aircraft. Het was bedoeld om te worden ingezet vanuit het ruim van de Convair B-36 bommenwerper als een parasietjager.

De beoogde rol van de XF-85 was om bommenwerpers te verdedigen tegen vijandige onderscheppingsvliegtuigen, een zeer belangrijke taak tijdens de Tweede Wereldoorlog. McDonnell bouwde twee prototypes voordat de luchtmacht (USAAF) het programma beëindigde.

De foto toont de straaljager opgehangen aan een de EB-29 tijdens de vlucht, McDonnell testpiloot Edwin Schoch werd aan het project toegewezen, en vloog in de XF-85, op 23 augustus 1948. Nadat Schoch was losgelaten van de bommenwerper op een hoogte van 6.000 m, voltooide hij een 10 minuten durende testvlucht met snelheden tussen 290-400 km/u, waarbij hij de besturing en manoeuvreerbaarheid testte.

Toen hij probeerde aan te sluiten, werd het duidelijk dat de Goblin uiterst gevoelig was voor de turbulentie van de bommenwerper, en ook werd beïnvloed door het luchtkussen dat werd gecreëerd door de twee vliegtuigen die bij elkaar in de buurt vlogen. Voorzichtige aanpassingen van de snelheid waren nodig om het luchtkusseneffect de baas te zijn. Echter na drie pogingen, misrekende Schoch zijn nadering en raakte de trapeze zo hevig dat de canopy werd verbrijzeld, zijn helm en masker werden ook afgerukt. Hij redde het prototype door een buiklanding te maken het droge meer van Muroc. Alle vliegproeven werden zeven weken uitgesteld terwijl de XF-85 werd gerepareerd en aangepast.

Toen het testen werd hervat, op 18 maart 1949, bleef Schoch moeite hebben met het aanhaken, waarbij hij opnieuw een deel van de trapeze raakte en beschadigde. Na reparaties aan de trapeze vloog Schoch op 8 april 1949 opnieuw met het prototype, hierbij voltooide hij een testvlucht van 30 minuten, maar na drie mislukte pogingen gaf hij het op en koos hij weer voor een buiklanding op Muroc.

Twee belangrijke redenen droegen bij aan de annulering van het vliegtuig. De gebreken van de XF-85 die tijdens vliegproeven aan het licht kwamen, waren onder andere de slechte prestaties in vergelijking met hedendaagse straaljagers, en de hoge eisen aan de vliegvaardigheid van de piloot tijdens het koppelen. Ook werd het bijtanken in de lucht steeds beter en werd ook steeds vaker gebruikt tijdens de escort missies. Dit was ook een factor voor de annulering. De twee Goblins vlogen zeven keer, met een totale vliegtijd van 2 uur en 19 minuten, van de drie koppelingspogingen is er een succesvol geweest. Schoch is tot op heden de enige piloot die ooit met de XF-85 vloog.

Unknown – U.S. Air force Flight test center personnel, Public domain, via Wikimedia Commons. Testpiloot Edwin Schoch met de XF-85