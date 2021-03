Belgische F-16’s voorlopig aan de grond gehouden

De Belgische luchtmacht heeft de meeste F-16’s tijdelijk aan de grond gehouden. De reden hiervoor zijn motorproblemen, zo schrijven diverse Belgische media.

Aanleiding was een incident in februari, waarbij een Belgische F-16 een voorzorgslanding moest maken. De motor van het toestel is vervolgens onderzocht door Pratt&Whitney in België.

Materiaalbreuk

De oorzaak van het incident bleek een probleem in de motor (‘nozzle burn through’). Door materiaalbreuk in de beweegbare motoruitlaat kunnen “een aantal stukken door de hoge temperatuur gaan smelten” en vervolgens losraken, zo zei een woordvoerder van de Belgische Defensie tegen Belgische media. Na overleg met Lockheed Martin, Pratt&Whitney en de Amerikaanse luchtmacht is besloten alle Belgische F-16’s voorlopig aan de grond te houden en te controleren.

Mankement

Op dit moment is het nog onbekend hoeveel toestellen hetzelfde mankement hebben. Volgens de Belgische luchtmacht blijft de huidige bewakingsmissie (QRA) boven het Benelux-luchtruim wel operationeel. Of de motorproblemen zich ook bij andere F-16 gebruikers hebben voorgedaan is niet bekend. Volgens Belgische media hebben Nederlandse F-16 geen last van defecte nozzles.