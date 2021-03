De imposante levensloop van de MD-11 bij KLM

Het is inmiddels iets meer dan 6 jaar geleden sinds de laatste passagiersvlucht van KLM met de MD-11. Het geliefde toestel was 21 jaar onderdeel van KLM. Lees in dit artikel hoe het toestel kwam en ging.

McDonnell-Douglas

De MD-11 kwam voort uit de dubieuze DC-10. De DC-10 ging gebukt onder meerdere technische problemen en kreeg vrij negatieve reputatie. McDonnell-Douglas moest vernieuwen om hun eigen hachje te redden. Vele zullen zeggen dat de MD-11 slechts een verlengde versie van de DC-10 is. Dit is echter niet het geval. De vleugel werd volledig herontworpen, het toestel kreeg nieuwe motoren moderne instrumenten en de positie van de boordwerktuigkundige werd verwijderd.

Toch kwamen er problemen voor de MD-11. Het slechte weer waarin McDonnell-Douglas voor de MD-11 in zat, verdween na de lancering niet. Hierdoor was er weinig budget voor innovatie voor de MD-11. Concurrenten konden hierdoor makkelijk de marktpositie overnemen van de MD-11 (Boeing met de 777 en Airbus met de A330) en dus werd het ondanks dat het een geliefd toestel is, een relatieve mislukking.

KLM bleef trouw

KLM ontving de eerste MD-11 op 7 december 1993. De PH-KCA werd vernoemd naar Amy Johnson, de eerste vrouw die solo van Londen naar Australië vloog. Tussen 1993 en 1997 ontving KLM in totaal 10 MD-11’s. Tegen het einde van 2002 werd de iconische en moderne livery geïntroduceerd.

De oude livery van KLM voor die veranderd werd naar de moderne livery.

contri from Yonezawa-Shi Yamagata, Japan, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Op 26 oktober 2014 vloog KLM de laatste vlucht de MD-11. Vlucht KL672 vloog van Montreal naar Amsterdam. Hiermee kwam een einde aan de 80-jarige samenwerking tussen KLM en McDonnell-Douglas. Daarnaast was deze vlucht van KLM de laatste passagiersvlucht van een MD-11 ooit. De vrachtvariant bleef hierna wel nog vliegen.

Een MD-11 van KLM komt aan op Schiphol tijdens zonsondergang

abdallahh from Montréal, Canada, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

KLM organiseerde toen MD-11 Farewell Flights. Dit waren drie rondvluchten boven Nederland. De kaartjes hiervoor waren binnen no-time uitverkocht. In een recent video-artikel van Up werd een terugblik geworpen op deze afscheidsvlucht.

De laatste MD-11 van KLM met afscheids-livery © Ralph Jaspers