Singapore Airlines neemt als eerste IATA’s ‘Travel Pass’ in gebruik

Singapore Airlines (SIA) wordt de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die een proef uitvoert met de mobiele app Travel Pass, ontworpen door de International Air Transport Association (IATA).

Singapore Airlines zal vijftien maart van start gaan met het programma. De app zal worden getest op vluchten van Singapore naar Londen. Passagiers met een IOS-telefoon, worden uitgenodigd om de IATA Travel Pass-app te downloaden en een digitale ID aan te maken met hun profielfoto en paspoortgegevens. Ze kunnen ook hun vluchtgegevens in de app invoeren.

Vervolgens kunnen ze via een speciaal portaal hun Covid-test boeken in een van de zeven klinieken in Singapore, die meedoen aan het programma. Ze kunnen zich dan bij de kliniek registreren met behulp van het digitale ID en de vluchtgegevens die in de app staan. Zij kunnen hun testresultaten, rechtstreeks op de app bekijken. Het Timatic-register van de IATA zal de informatie over de Covid-test en de toelatingsvoorwaarden verlenen.

Participanten zullen hun goedgekeurde status in de app moeten tonen aan het incheckpersoneel voordat het vliegtuig vertrekt. Daarnaast moeten de deelnemers met de huidige wettelijke voorschriften ook een fysieke kopie van hun gezondheidscertificaat meenemen dat is afgegeven door de kliniek waar zij hun Covid-test hebben ondergaan.