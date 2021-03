Tijd voor een minister van Innovatie | Opinie

De Nederlandse overheid moet komende jaren grote projecten gaan aanpakken, waaronder enkele belangrijke zaken die direct of indirect met de luchtvaart te maken hebben. Ik zal u er een paar noemen.

De Maglev trein, dit is de enige trein die een serieus alternatief biedt voor vliegen. Een begin maken met de aanleg van een Maglev spoorwegnet tussen de grote steden, om te beginnen met Duitsland, bijvoorbeeld Amsterdam met Berlijn en Frankfort. Bovendien gebruikt de Maglev trein een fractie van de energiekosten van een gewone trein. 2 maal de snelheid van een HSL tegen 1/3 van de energie. De Chinezen en Japanners gingen ons al voor.

Schiphol en Rotterdam Airport naar zee. SchipholKatwijk is een goed en betaalbaar alternatief. 1 miljoen bewoners rond Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, maar straks ook rond Lelystad, zullen dan van de overlast worden verlost. Maar minstens zo belangrijk, er komt veel grond vrij voor woningbouw en nog veel meer voordelen.

Elektrisch vliegen kan voor afstanden tot ca 3 uur. Hiervoor moet je de Maglev startbaan ontwikkelen. Een Maglev vliegtuig is 30 % lichter dan een gewoon vliegtuig, dat gewicht kan je aan batterijen weer meenemen, bovendien kost de start geen stroom van de vliegtuig batterijen, maar van de grond.

Het elektrische luchtschip, Hiermee kan je 100% milieu neutraal vliegen. Het is een met zonnepanelen behangen luchtschip. Ook de hangaars ervoor kunnen geheel bekleed worden met zonnepanelen.

Niet alleen voor vakantievluchten of woon werk verkeer, maar dit luchtschip kan ook in de landbouw gebruikt worden voor bijvoorbeeld besproeien van de gewassen. Een ander gebruik is het vervoeren van vracht.

Ook zou de statische windmolen verder ontwikkeld moeten worden. Gebruik makend van de luchtdruk verschillen tussen vleugels die tussen gebouwen worden opgehangen. In de vleugels kan een deel van de woning worden gebouwd. Het drukverschil, door venturi werking tussen de vleugels, kan men gebruiken voor het aandrijven van een warmtepomp, om maar wat te noemen.

Waarom wordt de energie van een schip wat stroomafwaarts vaart niet gebruikt om schepen te helpen die stroomopwaarts gaan? Een soort onderwater kabelbaan. Het energie verbruik wordt daardoor een stuk zuiniger van het stroomopwaarts varende schip.

Nu we het over schepen hebben, er varen vliegdekschepen en onderzeeërs op kernenergie. 0,0 uitstoot. Waarom varen er nog steeds cruise en containerschepen met een enorme uitstoot, terwijl er een alternatief is? En dan maar praten over de luchtvaart waar je het brandstof gebruik maar zeer moeilijk kunt verminderen.

Aardwarmte is in overmaat aanwezig, genoeg om heel Nederland te verwarmen. Wil je van het gas af dan is aardwarmte een must.

Heeft u wel eens gedacht aan vrachtwagens met zo’n platte voorkant? Prima voor een maximale belading van die 18 meter lengte maar slecht voor het milieu. Waarom is er geen maximale weerstand coëfficiënt vastgesteld voor vrachtwagens in ruil voor 2 meter meer lengte? Het geeft een besparing van ca 8% aan uitstoot.

Windmolens in zee en op land zijn goed voor het opwekken van stroom, maar waarom zijn de enorme zuilen niet bekleed met zonnepanelen? De infrastructuur is er, zo krijg je ook stroom wanneer het niet waait.

Vliegtuigen laten vliegen op kernenergie gaat voorlopig nog niet, maar wellicht kunnen ze meebetalen aan de ombouw van cruise- en containerschepen om zo emissierechten rechten te verdienen.

Zo kunnen we wel doorgaan, u heeft vast ook wel een paar voorbeelden of ideeën

Wat Nederland nodig heeft is een minister voor innovatie.

Hij zoekt projecten uit en laat ze uitwerken, mogelijk met behulp van onze technische universiteiten. Met de komende verkiezingen in het vooruitzicht en de vorming van een nieuw kabinet, lijkt een minister van Innovatie een goed idee en geen geld is niet meer een argument. In het Wopke-Wiebes-fonds zit inmiddels al 20 miljard.

Deze bijdrage is in maart 2021 voor Up in the Sky geschreven door Paul Grove.