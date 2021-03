Belgische F-16’s aan de grond, Nederland bewaakt het luchtruim

Nederland neemt voorlopig de luchtbewaking over van de Belgische luchtmacht. Reden hiervoor is het tijdelijke vliegverbod voor de Belgische F-16’s, zo maakte de Koninklijke luchtmacht vandaag bekend in een persbericht.

Deze week houdt de Belgische luchtmacht vrijwel alle F-16’s voorlopig aan de grond. Na een incident met een Belgische F-16 op de vliegbasis Florennes, is een defect aan de motoren aan het licht gekomen. De Pratt & Whitney F100 motoren van de gehele Belgische F-16 vloot moeten nu worden gecontroleerd.

Volkel

De Nederlandse en Belgische luchtmacht verzorgen bij toerbeurt de bewaking van het gezamenlijke luchtruim. Op dit moment was het eigenlijk de beurt aan de Belgen, maar dat is nu niet mogelijk. 312 squadron van vliegbasis Volkel neemt daarom voorlopig deze taak waar. De Nederlandse F-16’s hebben het defect aan de motor niet, zo schrijft de Koninklijke luchtmacht.

Luchtruim

Permanent staan twee toestellen paraat voor de ‘Quick Reaction Alert’ (QRA) om op te stijgen in geval van schendingen van het luchtruim. Dat kan gaan om een uit de koers geraakt lijntoestel, maar soms om Russische patrouillevliegtuigen die de luchtverdediging ‘uitproberen’. Nederland en België leveren de QRA-capaciteit bij toerbeurt voor de bewaking van het gehele Benelux-luchtruim.

Radars

De QRA hangt binnen enkele minuten in de lucht om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. In Nederland wordt dat gecoördineerd vanuit het Air Operations Control Station (AOCS NM) in Nieuw Milligen. Deze eenheid monitort 24/7 het Nederlandse luchtruim met militaire radars. Ziet het AOCS een vliegtuig dat zonder toestemming het luchtruim binnenvliegt, dan wordt de QRA gealarmeerd.