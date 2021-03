Rondvlucht over Tjernobyl, het kan nu met Ukraine Airlines

Ukaire International Airlines is begonnen met het organiseren van rondvluchten op lage hoogte over Kiev. Liefhebbers zullen allerlei bezienswaardigheden bezoeken, met als hoofdrol: Tsjernobyl.

Na de aankondiging van de vlucht begin februari, was de rondvlucht van 7 maart bijna onmiddellijk uitverkocht. Kort daarna besloot de luchtvaartmaatschappij een tweede vlucht aan te bieden voor 13 maart. De plaats waar de ramp in 1986 plaatsvond, zijn onbebouwd gebleven wegens de hoge radioactiviteitsniveaus die werden vastgesteld. In de afgelopen tijd is de “uitsluitingszone” echter voor velen een populaire toeristische bestemming geworden.

De reisleiders voor de vlucht zullen echte piloten van de maatschappij zijn die verhalen over hun ervaringen in de luchtvaart zullen delen. Bovendien belooft de reis met een Embraer 195 op een hoogte van 900 meter boven de Dnjepr te vliegen in de richting van de kerncentrale van Tsjernobyl. De vlucht duurt één uur en tien minuten. Een ticket kost ongeveer 80 euro inclusief een maaltijd aan boord.

©Flyuia.com