Cathay Pacific heeft bijna 100 vliegtuigen in opslag

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific heeft in totaal 92 vliegtuigen, ofwel 44 procent van haar vloot, naar lange termijn-opslaglocaties in Australië en Europa gestuurd.

Verlies

De getallen deze werden bevestigd door Cathay Pacific Group-topman Patrick Healy, die tegelijkertijd meldde dat het concern het afgelopen jaar een verlies van bijna 2,8 miljard dollar heeft geleden. De vliegtuigen zijn naar opslagfaciliteiten gestuurd in Ciudad Real, Spanje, en Alice Springs in Australië.

De toestellen zijn voor een groot deel al in augustus en september vorig jaar overgevlogen. Sindsdien is de impact van de coronacrisis nog groter geworden en staat inmiddels bijna de halve vloot van Cathay voor de lange termijn gestald. De vooruitzichten zijn tevens niet positief: de maatschappij verwacht in het eerste halfjaar van 2021 op slechts 25 procent van de capaciteit in 2019 te zitten.