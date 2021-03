Emirates: ongevaccineerde crew moet zelf betalen voor testen

Vanaf volgende week vraagt Emirates aan ongevaccineerde bemanningsleden om zelf voor hun coronatests te betalen.

Vaccin

Sinds januari biedt de maatschappij coronavaccins gratis aan voor alle personeelsleden in de hoop alle personeelsleden die direct contact met reizigers hebben gevaccineerd te krijgen. Inmiddels heeft in de afgelopen twee maanden 60 procent van alle cabin crew hun vaccins gekregen of krijgen zij die binnenkort.

Het bedrijf geeft nu aan dat alle crew die zich – zonder ‘geldige reden’ – niet heeft laten vaccineren vanaf 15 maart zelf moet betalen voor de benodigde coronatesten. Een uitzondering geldt voor zij die momenteel niet in aanmerking komen voor een vaccin, werknemers die al hersteld zijn van COVID-19 en zij die momenteel besmet zijn en binnenkort dus immuunstoffen hebben opgebouwd.

De maatschappij hoopt dat alle overige personeelsleden zich laten vaccineren. “Sommige landen zullen in de toekomst mogelijk verschillende inreiscriteria hanteren voor wel- en niet-gevaccineerden. Met dit in het achterhoofd is het essentieel om gevaccineerd personeel te hebben, niet alleen vanuit het oogpunt van gezondheid en veiligheid maar ook vanuit operationeel perspectief,” zou de maatschappij in een interne mail hebben geschreven.