Opmerkelijke vliegtuigen: de ‘Flying Pancake’ Vought V-173

De Vought V-173 “Flying Pancake” was een Amerikaans experimenteel vliegtuig gebouwd als onderdeel van het Vought XF5U “Flying Flapjack” programma tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zowel de V-173 als de XF5U hadden een “all-wing” ontwerp dat bestond uit een platte, enigszins schijfvormige romp (vandaar de naam). De twee zuigermotoren die in de romp waren ingebouwd dreven propellers aan die zich aan de vleugeluiteinden bevonden.

©U.S. Navy photograph via San Diego Air & Space Museum Archives

In de jaren dertig was Charles H. Zimmerman een bekend luchtvaartingenieur die voorstander was van het “schijfvormige” vliegtuig concept, dit concept werd ook wel de “Zimmer Skimmer” genoemd en werkte hij aan een reeks projecten voor zichzelf en met de firma Vought (bouwer van de bekende F4U Corsair). Na het testen met schaalmodellen, waaronder een op afstand bestuurd model, aangeduid als de Vought V-162, benaderde de US Navy Zimmerman en bood aan de verdere ontwikkeling te financieren.

©jaglavaksoldier

De eerste vlucht van de V-173 was op 23 november 1942 met Vought Chief Test Piloot Boone Guyton achter het stuur. Het grootste probleem van het toestel was de versnellingsbak, deze produceerde veel trillingen tijdens de grondtesten, waardoor de eerste testvlucht van het toestel maanden vertraging opliep. Het testen van de V-173 ging door in 1942 en 1943 met 190 vluchten, resulterend in meldingen van UFO’s door verbaasde inwoners van Connecticut.

Charles Lindbergh bestuurde de V-173 in deze periode en vond het verrassend gemakkelijk te vliegen en het vertoonde indrukwekkende lage-snelheidscapaciteiten. Tijdens een testvlucht werd de V-173 gedwongen een noodlanding te maken op een strand. Toen de piloot zijn nadering maakte, zag hij twee strandgangers op zijn pad. De piloot blokkeerde de remmen van het vliegtuig bij de landing, waardoor het vliegtuig op zijn rug omsloeg. Opmerkelijk genoeg bleek het airframe zo sterk dat noch het vliegtuig noch de piloot schade opliepen.

De V-173 maakte zijn laatste vlucht op 31 maart 1947. In 131,8 vlieguren en 190 vluchten was Zimmerman’s theorie van een bijna verticaal start- en landend gevechtsvliegtuig bewezen.

©Eric Urban, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Op dit moment staat het vliegtuig tentoongesteld in het Frontiers of Flight Museum in Dallas, Texas.