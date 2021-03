Corendon: ‘zonder fonds geen uitbetaling coronavouchers’

De reisorganisatie Corendon laat weten aan de Autoriteit Consument & Markt dat het momenteel niet in staat is om de eerste vouchers terug te betalen. Corendon zou pas klaar zijn voor betaling als het eerder beloofde voucherfonds van kracht is. Dit voorstel is nog in behandeling bij de Europese Commissie. Ondanks dat zegt de toezichthouder dat Corendon verplicht is om de vouchers uit te betalen zo meldt de NOS.

Coronavouchers

Het coronavirus heeft nu al bijna een jaar een greep op het land. De verschillende reisorganisaties kregen te maken met een enorme hoeveelheid geannuleerde reizen. Deze werden vaak omgezet in een voucher. Deze voucher geeft de vakantieganger het recht op dezelfde reis op een uitgesteld moment of na een vaste tijdsperiode terugbetaling van de geldsom. De maximale tijd dat organisaties de voucher mogen verlengen is een jaar min een dag. Daarmee is de eindstreep van de eerste reizen van 15 maart erg dichtbij.

Voucherfonds

Om de reisorganisaties zoals Corendon te helpen beloofde het kabinet om een voucherfonds op te zetten. Dit fonds kan dan gebruikt worden om de eerste aantallen vouchers van terug te betalen. Corendon wil graag gebruik maken van dit fonds aangezien het bedrijf niet genoeg geld in kas heeft om de vouchers uit te betalen. Desondanks is het bedrijf wettelijk verplicht om de terugbetalingen aankomende maand uit te voeren.