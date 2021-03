Skiathos: het Sint Maarten van Europa | Video

Vliegtuigen die laag over je hoofd vliegen, weggeblazen worden door de motoren. De meeste mensen denken al snel aan Sint Maarten, maar op het vliegveld van Skiathos in Griekenland gebeurt precies hetzelfde pektakel.

Skiathos Alexandros Papadiamantis Airport is een vliegveld op het Griekse eiland Skiathos. Het vliegveld staat bekend om het plekje vlak voor de landingsbaan, waar je vliegtuigen van heel dichtbij kan zien landen en opstijgen. Ook is het eiland bekend om haar mooie stranden. Hieronder zie je het plekje vanuit het vliegtuig.

© Kubilay Kaplanoglu

Vluchten

Op het vliegveld zijn verschillende airlines te vinden, zo brengt de Griekse airline Aegean Airlines reizigers van en naar het vaste land van Griekenland. British Airways, TUI, Jet2 en Ryanair zijn Britse maatschappijen die hierheen vliegen. Verder zijn er airlines vanuit heel Europa die hierheen vliegen, zoals Finnair, Austrian Airlines, Condor en Volotea. Ook Nederlandse luchtvaartmaatschappijen vliegen op Skiathos, zoals TUI Nederland en Transavia.

Toerisme en spotten

Het plekje vlak voor de start- en landingsbaan is waar het vliegveld erg bekend om staat. Rond een uur of 11 s’ochtends komen de eerste vliegtuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk binnen met de TUI Boeing 757’s. Deze vliegtuigen zijn best groot, hierdoor komen al veel toeristen op het plekje af. Er bevindt zich ook een klein restaurantje naast het plekje, zo kan je er ook een drankje doen als er even niks gebeurd. Hieronder is de 757 van TUI te zien, die ongeveer 5 tot 10 meter boven de toeristen vliegt.

© Kubilay Kaplanoglu

Opmerkelijk, is de wind die het vliegtuig creëert bij het opstijgen. Als de TUI 757 bijvoorbeeld gaat opstijgen, heeft het vliegtuig volle vermogen van de motoren nodig omdat de baan anders te kort is om op te stijgen. Toeristen kunnen letterlijk van hun voeten worden weggewaaid en scooters komen terecht in het water. Het kan er soms heftig aan toe gaan, maar gelukkig staan er overal waarschuwingsborden. Kortom, een bezoekje aan het vliegveld is een spectaculaire ervaring.

Hier is te zien hoe spectaculair het er aan toe kan gaan:

© Aviation_NL

Het vliegveld en geschiedenis

Skiathos airport heeft een korte baan, waardoor vliegtuigen erg kort moeten landen en het vliegveld heeft een kleine terminal, een simpel Grieks vliegveld dus. Het vliegveld opende haar deuren in 1972 en heeft sinds de aardbeving in 2001 een nieuwe terminal gekregen. Het vliegveld werd toen nog alleen maar gebruikt voor korte vluchten van en naar het vaste land van Griekenland. Later kwamen er verschillende airlines bij die vanuit Europa vliegen. Van 2014 tot 2016 is de landingsbaan een klein stukje verlengt zodat er grotere vliegtuigen kunnen landen zoals de 757 en is er meer grond gebouwd voor het parkeren van toestellen. In 2017 is het vliegveld vernieuwd met een moderne terminal, vernieuwde taxiways en startbaan.