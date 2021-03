Opmerkelijke vliegtuigen: de Boeing C-17 van Qatar Airways

De Boeing C-17A Globemaster III is het voornaamste grote transportvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht (US Air Force). Ook in aantal andere landen is dit toestel in gebruik, waaronder Qatar. Eén C-17 vliegt er met een Qatar Airways livery. Waarom heeft Qatar Airways een militair transportvliegtuig in haar vloot?

De C-17A is een militair transportvliegtuig dat is ontwikkeld in de jaren 80. Het toestel is groot genoeg om een Chinook helikopter te vervoeren en kan toch landen op relatief korte landingsbanen. Het toestel wordt ook ingezet voor tactisch luchttransport, voor vervoer van gewonden (aeromedical evacuation) en voor paradrops.

Vrachtvluchten

De Qatarese luchtmacht heeft de beschikking over acht C-17A’s. Eén hiervan, de A7-MAB, is gespoten in de kleuren van Qatar Airways. Dit toestel kwam enige tijd geleden naar Schiphol voor vrachtvluchten. Opmerkelijk is dus, dat Qatar Airways een militair vliegtuig in haar vloot heeft. Hoe kan dit?

C-17A A7-MAB © Peter Bakema

De verklaring: het toestel is eigenlijk niet van Qatar Airways. Maar zowel het toestel als Qatar Airways hebben dezelfde eigenaar, namelijk de regering van Qatar. De airline Qatar Airways is het eigendom van de staat Qatar.

Commercieel

De luchtmacht van Qatar (Qatar Emiri Air Force) heeft de livery van Qatar Airways gekozen, omdat het toestel dan op alle civiele vliegvelden kan landen. Sommige internationale luchthavens zijn uitsluitend voor commercieel vliegverkeer. Er mogen dus er geen militaire toestellen landen op die vliegvelden. Daarom heeft de luchtmacht van Qatar gekozen om haar C-17 in de kleuren van de airline Qatar Airways te laten spuiten. Zo mag het toestel toch op alle civiele vliegvelden landen. De Israëlische luchtmacht heeft om vergelijkbare redenen sommige Hercules transportvliegtuigen ook van een civiele registratie voorzien.

C-17A van de Qatar Emiri Air Force landend op Schiphol © Leonard van den Broek

Imago

Nog een reden voor deze specifieke livery is het imago. De C-17 is bedoeld om te helpen bij humanitaire hulp, rampenbestrijding en vredesmissies. Zo illustreert deze C-17 dus als een hulpkracht en bevorderd het imago voor de luchtmacht van Qatar. Zo heeft het toestel geholpen bij verschillende natuurrampen, zoals in 2012 toen Haïti werd getroffen door een aardbeving. Het toestel werd toen ingezet om hulpmiddelen zoals medisch materieel, voedsel en personeel te vervoeren om te helpen bij de ramp. Kortom, het toestel is geen gewone grijze C-17 en zit er een goed verhaal achter.