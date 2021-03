Splinternieuwe Embraer E195-E2 van KLM geraakt door bliksem

Op donderdag 11 maart werd de nieuwe Embraer E195-E2 van KLM geraakt door bliksem tijdens de nadering naar de luchthaven Brandenburg in Berlijn. Het vliegtuig is veilig geland.

De nieuwe Embraer E195-E2 vloog op 11 maart haar elfde vlucht van Amsterdam naar Berlijn, met KL1831 als vluchtnummer. Het weer in Berlijn was stormachtig tijdens de nadering naar de luchthaven Brandenburg, zo waaide het erg hard en waren er onweerswolken in de buurt van de luchthaven. Het nieuwe toestel, met de registratie PH-NXA, werd tijdens de nadering geraakt door bliksem, hierna heeft het toestel voor 20 minuten rondjes gevlogen boven het vliegveld. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland op 25R op Brandenburg Airport.

De blikseminslag heeft er voor gezorgd dat de volgende vlucht terug naar Amsterdam geannuleerd moest worden, het toestel was niet in staat om de vlucht veilig uit te voeren. Twee dagen later, na een inspectie, vloog de Embraer weer terug naar Amsterdam.

Dit was de elfde vlucht van de nieuwe Embraer E195-E2 van KLM, haar eerste commerciële vlucht was op 8 maart. Hieronder is de nadering van de vlucht KL1831 te zien:

Vlucht KL1831 © Flightadar24