Video: trainingsvluchten op de KLM 747 in de jaren ’90 | Avondklokje

De piloten van KLM die vroeger werden opgeleid voor de Boeing 747 classic, vlogen trainingsvluchten op de luchthaven van Shannon in Ierland.

Vroeger, was het veel voorkomend dat piloten trainingsvluchten kregen in het echt, omdat de technologie voor simulators toen nog niet voldoende ontwikkeld was. De trainingsvluchten werden op een vliegveld uitgevoerd met weinig vliegverkeer. Het toestel waarop de piloten trainen maakt dan continu starts en landingen op de baan. Tegenwoordig worden de piloten opgeleid in simulators.

In de video is te zien hoe de piloten van KLM werden opgeleid op de Boeing 747 classic. Het bijzondere is dat het toestel continu starts en landingen maakt, wat vandaag de dag bijna nooit meer te zien is voor grote commerciële vliegtuigen zoals deze Boeing 747 classic van KLM.

© Ben