Wat zijn die strepen achter vliegtuigen toch?

Als je op een heldere dag naar boven kijkt zie je overal strepen in de lucht. Over waar deze vandaan komen gaan uiteenlopende theorieën rond, maar wat is nu de waarheid?

Contrails

Op een heldere dag zie je ze overal in de lucht, witte strepen die soms voor lange tijd kunnen blijven hangen. Het lijken wel kunstmatige wolken. En in een zeker zin zijn het dat eigenlijk ook. De strepen ontstaan door vliegtuigen die op hoge hoogtes vliegen. Een vliegtuig heeft net als een auto uitlaatgassen. Bij vliegtuigen zijn deze uitlaatgassen erg warm en de lucht op kruishoogtes is zeer koud (tot wel -40 graden Celsius). Door dit enorme temperatuursverschil condenseren de waterdeeltjes in de uitlaatgassen.

Echter zul je niet achter elk vliegtuig contrails zien. De omstandigheden waarbij deze ontstaan moeten aan bepaalde eisen voldoen. Zogeheten ice-supersaturated and low-temperature areas. Dit zijn vaak relatief kleine gebieden. En dat is een goede zaak want ook contrails hebben een negatieve invloed op het klimaat. Lees hierover meer in het artikel van Daniel Veenhuijsen.

“Chemtrails”

De strepen zijn dus een resultaat van condensatie, vandaar de naam: contrails. Op het internet gaan er echter uiteenlopende theorieën rond die stellen dat de strepen achter vliegtuigen een middel van de overheid is om de mens en het weer te beïnvloeden. Zo zouden er chemicaliën (vandaar de naam “Chemtrails”) in zitten die het zenuwstelsel van de mens moeten aantasten. Deze verhalen worden vaak ondersteund door onderstaande foto’s:

In de tanks op de foto’s zouden giftige stoffen zitten. In werkelijkheid zijn deze foto’s gemaakt tijdens testvluchten. In de tanks zit water voor ballast, hiermee bootsten vliegtuigbouwers passagiers na voor testvluchten. De theorieën worden dus eenvoudig door de wetenschap ontkracht en dus blijft de term “chemtrail” een complottheorie.