British Airways houdt vast aan Airbus A380

Sean Doyle, de CEO van British Airways heeft hoop in de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ooit. De CEO van de Britse luchtvaartmaatschappij bevestigde dat het vliegtuig weer in gebruik zou worden genomen. Wanneer precies is echter niet duidelijk.

Wereldwijd is het lot van de Airbus A380 onzeker. Terwijl Emirates en Singapore Airlines, toegewijd blijven aan de ’s werelds grootste passagiersvliegtuig hebben Etihad en Lufthansa, twijfels geuit over de toekomst van het type. Air France is zelfs nog een stap verder gegaan en heeft de volledige vloot na slechts tien jaar uit dienst gehaald.

In een interview met het Britse dagblad The Independent, zei Sean Doyle: “de A380 vliegt momenteel niet, maar wel in de plannen voor de toekomst van de luchtvaartmaatschappij. Wanneer we precies de A380 weer in gebruik nemen, is iets wat nog niet duidelijk is. “ British Airways zette de Airbus A380 ongeveer een jaar geleden aan de grond toen de COVID-19-pandemie grote schade aanrichtte in de luchtvaartindustrie. Terwijl sommige luchtvaartmaatschappijen hun A380’s echter diep in opslag plaatsten, koos British Airways voor een andere aanpak.

De vloot is verdeeld over drie locaties. Zes van de twaalf vliegtuigen bevinden zich voor tijdelijke opslag in Madrid. British Airways is momenteel bezig om ze naar Madrid te brengen voor gepland onderhoud. De drie oudste jets zijn voor een lange tijd opgeslagen op het vliegveld Teruel in Spanje. Ondertussen rusten de overige drie A380’s in Doha naast de grondvloot van Qatar Airways.

Eric Salard, CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Gezien de slotbeperkingen op London Heathrow Airport, zou het vliegtuig kunnen worden geplaatst op de high-density hub-to-hub routes zoals Londen naar Los Angeles, waarbij twee kleinere vliegtuigen worden vervangen door één vlucht. Dit komt goed uit voor de A380 en British Airways. Aangezien de luchtvaartmaatschappij minder dan 20% van haar gebruikelijke vluchtschema blijft exploiteren, heeft het openstellen van dergelijke slots natuurlijk minder prioriteit, vooral wanneer de luchtvaartmaatschappij moeite zou hebben om het vliegtuig te vullen vanwege de reisbeperkingen van de overheid.