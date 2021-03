Laatste Boeing 747 van KLM vertrokken van Schiphol | Video

De laatste Boeing 747 van KLM is vanochtend vertrokken van Schiphol. Het vliegtuig, met registratie PH-BFV, werd vorig jaar in oktober al uitgefaseerd. Na 21 jaar dienst te hebben gedaan bij KLM steeg de laatste passagiers-747 vandaag voor het laatst in Nederland op. Daarmee is er na 50 jaar voorgoed een einde aan het “Jumbojet”-tijdperk bij KLM gekomen.

Teruel

De 747 van KLM vertrok vanochtend vanaf baan 04 van Schiphol in de richting van Teruel, Spanje. De vlucht is live via FlightRadar24 te volgen. In Teruel zal de PH-BFV voorlopig geparkeerd worden. Wat er precies met het toestel gaat gebeuren is nog niet bekend. Sinds oktober 2020 staat het vliegtuig al aan de grond. De PH-BFV was de laatste passagiers-747 van KLM die, in afwachting van het definitieve vertrek, nog op Schiphol stond.

© Up in the Sky / Leonard van den Broek

Einde van een tijdperk

Op 31 januari 1971 kwam de eerste 747 van KLM aan op een mistig Schiphol. De 747-200 met registratie PH-BUA kreeg de bijnaam “Mississippi”. De 747 was sindsdien niet meer weg te denken uit de vloot van KLM en heeft 49 jaar actief bij de maatschappij dienst gedaan. De PH-BFV zelf werd in augustus 1999 in gebruik genomen onder de naam “City of Vancouver”.

Afgelopen jaar werd duidelijk dat KLM de Boeing 747’s zou uitfaseren als gevolg van de financiële impact van de coronacrisis. Een groot afscheid, zoals bij de MD-11, kon helaas niet worden georganiseerd. Een aantal 747’s zijn nog een paar maanden ingezet voor vrachtvervoer, waaronder mondkapjes uit China. Met name de 747 Combi’s, waarbij de helft van het toestel vrachtruimte is en de andere helft ruimte voor passagiers, waren hiervoor ideaal.

Ook ander luchtvaartmaatschappijen, waaronder British Airways en Qantas, hebben vorig jaar afscheid genomen van de ‘Queen of the Skies’. Samen met de Airbus A380 lijkt de Boeing 747 het grootste slachtoffer van de pandemie te worden. Bij KLM Cargo zullen de 747’s nog wel in de vloot blijven.

De PH-BFV vertrokken vanaf baan 04 © Flightradar24

