Nederlandse 737 MAX van TUI voor het eerst weer de lucht in

Naast het vertrek van de allerlaatste 747 van KLM vanochtend, is de 737 MAX van TUI begonnen met het uitvoeren van testvluchten. Het doel van de testlucht is om te controleren of het toestel, na lange tijd aan de grond te hebben gestaan, nog naar behoren functioneert.

De Boeing 737 MAX 8 van TUI Nederland met registratie PH-TFP is maandagochtend na een motortest op het platform vertrokken van Schiphol. Dit is een zogenaamde Operational Readiness Flight en is onderdeel van het protocol dat gevolgd moet worden bij vliegtuigen die lang aan de grond hebben gestaan, zo meldt TUI desgevraagd aan Up in the Sky. Het toestel vloog boven de Noordzee en heeft daar haar testvlucht uitgevoerd. De vlucht werd uitgevoerd door piloten die gecertificeerd zijn om zo’n testvlucht uit te voeren met alleen de bemanning en een engineer. Onderdeel van zo’n Operational Readiness Flight is het maken van een nadering en een doorstart. Dit om zowel een handmatige als automatische landing te kunnen testen.

Hieronder is de route te zien die de 737 MAX tijdens de testvlucht heeft gevlogen.

Testvlucht TUI 737 MAX 8 PH-TFP © Flightradar24