Vandaag 25 jaar geleden: Fokker ging failliet | Avondklokje

Precies 25 jaar geleden was het een trieste dag voor de Nederlandse luchtvaart. Het was de dag dat het Nederlandse fabrikant van vliegtuigonderdelen Fokker op 15 maart 1996 failliet ging.

Fokker is opgericht door de Nederlandse Anton Herman Gerard “Anthony” Fokker. Hij studeerde in Duitsland, waar hij op 20-jarige leeftijd zijn eerste vliegtuig heeft gebouwd (De Spin), waarna hij in 1912 het bedrijf “Fokker Aeroplanbau” heeft opgericht, dit is uiteindelijk veranderd naar “Fokker Aviatik GmbH”.

In 1981 begon Fokker aan een project waarbij het bedrijf twee vliegtuigen ging ontwikkelen, de Fokker 50 (een modernere versie van de F-27) en de Fokker 100 (gebaseerd op de F-28). Door dit project is Fokker in 1987 bijna failliet verklaard, maar door een investering van de Nederlandse overheid van 212 miljoen gulden is het bedrijf uiteindelijk gered. De Fokker 100 werd heel goed ontvangen, daarom besloot Fokker om de Fokker 70 te ontwikkelen. Maar dit viel verkeerd, door de enorme concurrentie met Boeing en Airbus. Na een lang overleg heeft Bombardier op 27 februari de overname van Fokker afgewezen. Waarna Fokker haar faillissement heeft ingediend op 15 maart 1996. Ondanks het faillissement heeft Fokker veel invloed gehad op de luchtvaart. En dankzij Fokker en haar werknemers kunnen wij genieten van de luchtvaart van vandaag.

NOS journaal in 1996 over het faillisement van Fokker