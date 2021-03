Afgelopen maand weer slechte maand voor Schiphol: slechts een half miljoen reizigers

Schiphol heeft in de maand februari een flinke daling genoteerd als het gaat om het aantal reizigers. Vergeleken met de maand januari is er een flinke daling te zien.

Dramatische maand

Vergeleken met februari 2020 was er een afname te zien van 89 procent. In totaal reisde er in de maand februari 2021 slechts 505.000 reizigers via Schiphol. Ook vergeleken met januari 2021 is dit een flinke daling. Toen reisde er nog 869.000 reizigers via Schiphol.

De vliegverboden lijken de oorzaak van deze daling. Ook het tot voor kort zeer strenge testbeleid van de Nederlandse regering lijkt oorzaak van het probleem. Vanaf vandaag mogen transferpassagiers wel weer zonder sneltest via Schiphol reizen. Schiphol hoopt een stijging terug te zien in de cijfers van maart als gevolg van deze versoepeling.

Vrachtverkeer

Het vrachtverkeer steeg daarentegen wel weer vergeleken met vorig jaar. Er was een toename van 8 procent te zien in het vervoerde volume tot ruim 125.000 ton. Het aantal volledige vrachtvluchten verdubbelde ten opzichte van het jaar ervoor: van 1.072 naar 2.211. Dit is als gevolg van het verlies van bellycapaciteit bij passagiersvluchten.