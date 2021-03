Europese gezondheidspas moet zomerse reizen weer mogelijk maken

De EU wil voor de aankomende zomer een Europese gezondheidspas voor reizigers binnen Europa. Dit moet het reizen tussen EU-landen weer mogelijk maken voor EU-burgers.

Gezondheidspas

Op de pas staat de gezondheidsstatus van de reizigers. Denk hierbij dus aan of ze gevaccineerd zijn, recent getest zijn of dat ze recent corona gehad hebben waardoor er antistoffen aanwezig zijn. Hiermee moeten reizigers groen licht kunnen krijgen om EU-landen in te mogen. De Europese Commissie zelf praat over het “groene certificaat”. De Europese Commissie komt later deze week met een uitgebreider plan.

Het voornaamste doel is vrijheid geven aan mensen die gevaccineerd zijn. Echter is er in de zomer nog een grote groep mensen die nog geen oproep tot vaccinatie heeft gehad. Ook deze mensen moeten meer vrijheid kunnen krijgen vindt de Europese Commissie. Daarom hebben mensen die negatief zijn getest, of die het afgelopen half jaar corona hebben gehad, en dus antistoffen hebben, ook recht op een groen vinkje op hun gezondheidspas.

Meer manieren

Een EU-land heeft nog steeds het recht om eisen te stellen aan reizigers. Zo kan een land nog steeds een quarantaineplicht verplichten voor reizigers uit een bepaald gebied. Ook zal de pas niet de enige manier worden om aan te kunnen tonen dat je ‘coronavrij’ bent. Een test- of vaccinatiebewijs van een arts moet ook worden geaccepteerd.

Ieder land moet een eigen digitale opzet ontwerpen. Denk hierbij aan een app of iets dergelijks. Deze app moet voor alle landen leesbaar zijn zodat ook bijvoorbeeld een Italiaans vliegveld kan zien of een Nederlandse reiziger gevaccineerd is. De Commissie stelt duidelijk dat er geen Europese database zal ontstaan met medische gegevens van reizigers.