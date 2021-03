Nieuwe long-haul LCC in Noorwegen: Norse Atlantic Airways

Na het mislukte avontuur van Norwegian Air om te opereren als long-haul low cost maatschappij is er een nieuwkomer in Noorwegen die het ook een poging gaat wagen. Een van de oprichters was ook ooit de oprichter van Norwegian Air: Bjorn Kjos.

Riskant model

Drie voormalige grote namen van Norwegian Air, waaronder de oprichter Bjorn Kjos, hebben samen een nieuwe maatschappij opgericht. Deze maatschappij gaat low cost, long-haul vluchten uitvoeren. Dit model heeft Norwegian Air zelf ook eerder geprobeerd, echter faalde Norwegian Air hierin.

Norse Atlantic is van plan om in december van start te gaan met vliegen en wil initieel bestemmingen binnen Europa gaan aanbieden. Hierna willen ze vluchten naar verschillende Amerikaanse steden aanbieden. Als hiermee genoeg winst mee wordt gemaakt en er voldoende vraag is, is de maatschappij ook van plan om naar meerdere bestemmingen in Azi√ę te gaan vliegen.

Vloot

De maatschappij wil de vluchten gaan uitvoeren met 12 Boeing 787’s. Deze zullen afkomstig zijn van Norwegian Air. Volgens Norse Atlantic zelf hebben ze de leasecontracten van negen van de 12 toestellen al rond. Norse Atlantic wil gaan opereren vanuit London, Oslo, Parijs, Los Angeles, Miami en New York. Om voor een stabiele passagiersstroom te zorgen wil Norse Atlantic gaan samenwerken met meerdere (niet long-haul) LCC’s zoals Norwegian Air en start-up Flyr.