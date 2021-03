Turkije accepteert Britse reizigers zonder vaccinatiebewijs

Dit jaar zonder vaccinatiebewijs naar Turkije? Volgens de Turkse Minister van Cultuur en Toerisme kan dit voor toeristen uit het Verenigd Koninkrijk. Turkije wil deze zomer Britse toeristen zonder vaccinatie verwelkomen.

Turkije zegt dat het onwaarschijnlijk is dat toeristen uit het Verenigd Koninkrijk bewijs zullen moeten leveren van een negatieve PCR-test, vanwege de succesvolle uitrol van de vaccinatie tegen het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Zo is het land gereed om Britse toeristen deze zomer terug te verwelkomen in haar mediterrane badplaatsen en dat de toeristen geen enkel bewijs hoeven te tonen dat ze zijn ingeënt tegen COVID-19.

Verenigd Koninkrijk loopt voorop bij het vaccineren van zijn bevolking. Sky News meldt dat 24 miljoen mensen nu hun eerste dosis van het vaccin hebben gekregen, terwijl bijna 1,6 miljoen hun tweede prik hebben gehad. Mehmet Nuri Ersoy, minister van Cultuur en Toerisme van Turkije, zegt in het Britse dagblad The Independent: “We zullen geen vaccinatiepaspoorten van internationale reizigers nodig hebben om hun het land binnen te laten komen. We hebben grensprocessen van wereldklasse om ervoor te zorgen dat reizen door heel Turkije met een laag risico zijn. “

Cyprus en Griekenland hebben al aangekondigd dat ze Britse vakantiegangers zullen toestaan die de COVID-19-vaccinaties hebben gekregen. Ondertussen zegt Spanje dat het toeristen zal toelaten zodra meer dan 30% van de bevolking is ingeënt.