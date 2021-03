Video: Takeoff en landing van de allerlaatste KLM 747

Op 15 maart vertrok de KLM Boeing 747 PH-BFV de ‘City of Vancouver’ van haar Nederlandse thuisgrond, een definitief einde van een tijdperk. Er kwamen veel mensen op af en dat leverde mooie beelden op.

Maandag 15 maart was het dan zo ver, echt de allerlaatste Boeing 747-400 van KLM die vertrok van Schiphol. Veel luchtvaartliefhebbers lieten het werk voor de maandagochtend even liggen en gingen allemaal naar Schiphol om de 747 uit te zwaaien. Met vol vermogen steeg ze van een natte baan 04 op en klom langzaam de lucht in. Ze maakte een linkerbocht en weg in de wolken was ze. Op Flightradar24 kon iedereen haar volgen. Ze vloog naar Teruel in spanje waar ze nog even een flyby deed over het vliegveld. Rond half twaalf ’s ochtends is de 747 geland op baan 36 in Teruel. Daar sloot ze zich aan bij de andere 747’s van KLM die daar staan.

De takeoff en de landing zijn beide gefilmd:

Takeoff PH-BFV

PH-BFV, Boeing 747-400 KLM arriving in Teruel. https://t.co/wjVRRKhLvL — Aeronews (@AeronewsGlobal) March 15, 2021

Een van de piloten van de vlucht deed tijdens de klaring voor de takeoff nog een mooi woordje: