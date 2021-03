Waarom Lufthansa zo vroeg afziet van de A340-600

Het is een toestel met een groot bereik en grote capaciteit, maar bovenal een groot succes op het gebied van veiligheid. Toch kiest Lufthansa ervoor om niet meer met de A340-600 te vliegen, het kleine broertje, de A340-300 blijft wel nog even in de lucht.

Donkerrode cijfers

Net als vele andere maatschappijen heeft Lufthansa het afgelopen jaar donkerrode cijfers in de boeken staan. De pandemie heeft grote gevolgen voor vele maatschappijen en Lufthansa ziet hier ook de realiteit van in. De maatschappij beseft dat ze als gevolg van de pandemie een kleinere maatschappij zijn. Als gevolg hiervan moet de vloot ook krimpen. Eerder werd al bekend dat Lufthansa de vloot flink gaat inkrimpen. Vooral de viermotorige toestellen vangen de zwaarste klappen.

Zo ook de A340. De CEO van Lufthansa, Carsten Spohr, meldde het volgende aan Eurocontrol: “We hebben viermotorige vliegtuigen uit de lucht gehaald, we hebben de hele A380 vloot aan de grond gehouden. We hebben de A340-600 uit de lucht gehaald en we zijn niet van plan om deze weer in de lucht te brengen. Er is een belangrijke modernisering van de vloot aan de gang door het feit dat we nu een kleinere luchtvaartmaatschappij zijn en daarom, door de pure aard van de wiskunde erachter, onze vloot sneller kunnen moderniseren.”

Veilig toestel

Dat de A340-600 slachtoffer wordt van modernisering betekent niet dat het toestel geen goede dienst heeft uitgemaakt. De A340-serie kwam voor uit de A300. In de tijd van de ontwikkeling was er nog geen ETOPS. Dat hield dat je toen nog niet met een tweemotorig toestel de Atlantische Oceaan over mocht, omdat er altijd een uitwijkvliegveld dicht bij moest zijn met een tweemotorig toestel. Daarom werd de A340 met 4 motoren ontwikkeld.

Lufthansa werd uiteindelijk groot gebruiker van de A340, in totaal hebben zij 62 toestellen in de vloot gehad van de A340-serie. De A340 heeft een onaantastbaar verleden als het gaat om veiligheid. In de gehelde operationele geschiedenis van de A340 waren er maar twee “hull loss” incidenten. Dit zijn incidenten waarbij de schade zo groot is dat reparatie niet meer mogelijk is, vergelijkbaar met een “total loss” bij een auto. Lees meer over het de veiligheid van de A340 in dit artikel.

De A340-600 is dus slachtoffer van modernisering. Het is een wat ouder toestel en het feit dat het vier motoren heeft leidt tot meer onderhoud vergeleken met de concurrerende Boeing 777. Hierdoor zijn de operationele kosten te hoog voor een maatschappij als Lufthansa, en dus is het einde wedstrijd voor de A340.

In 2017 werd er al een A340-600 gesloopt van Lufthansa. De Airbus met registratie D-AIHR werd gedemonteerd, echter leeft de D-AIHR nog even voort, u kunt hem namelijk aan uw sleutelbos hangen, een deel ervan tenminste. Voor slechts € 29,95 heeft u een stuk A340 aan uw sleutelbos hangen, deze sleutelhangers zijn vanaf nu verkrijgbaar in onze webshop!