Boeing 717-piloot klaagt QantasLink aan voor posttraumatische stressstoornis

Een pilote van QantasLink daagt haar voormalige werkgever voor de rechter. De pilote eist in een rechtbank in Queensland een totale schadevergoeding van 607.210 euro.

Ze was co-piloot op een Boeing 717-200 van QantasLink. QantasLink is een regionaal merk van Qantas. Daarvoor werkte de pilote voor MacAir. Afgelopen woensdag diende Jacinda Cottee bij de griffie van de districtsrechtbank in Brisbane een vordering in tegen verschillende QantasLink-bedrijven. In deze vordering zegt mevrouw Cottee dat zij lijdt aan PTSS omdat QantasLink haar vliegtuigen niet naar behoren onderhield, en deze vliegtuigen vervolgens betrokken waren bij motorincidenten toen zij in de cockpit zat.

De klacht van Jacinda Cottee betreft een motorstoring op een Boeing 717-200 vlucht die zij in maart 2018 tussen Alice Springs en Brisbane uitvoerde. De vlucht bevond zich een uur ten westen van Brisbane toen ze een luide knal hoorde waarna het het vliegtuig begon te trillen. Na de landing heeft inspectie schade aan de compressorbladen gevonden. Na het incident bij Brisbane werd Jacinda Cottee’s dienstverband als 717-piloot om medische redenen beëindigd. “Door de veiligheid over het hoofd te zien, brachten ze hun piloot, bemanning en passagiers in gevaar. Mevrouw Cottee heeft er een psychologisch letsel aan overgehouden, waardoor ze niet meer kan vliegen en haar droomcarrière niet meer kan nastreven”, aldus de advocaat van mevrouw Cottee.