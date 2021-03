De privéjet die op een grasveld kan landen: de PC-24 | Video

Privéjets landen gebruikelijk op normale banen van asfalt. Echter kan de Pilatus PC-24 iets breder worden ingezet, de privéjet kan namelijk op gras landen, bekijk hier beelden:

Succes van de PC-12

De PC-24 is voortgebouwd op het succes van de PC-12. Dit is een ontzettend breed inzetbaar toestel die bijna overal kan landen. Met de PC-24 ambieerde Pilatus een toestel die veel verder en veel sneller kon vliegen vergeleken met de PC-12, maar wel nog steeds nagenoeg dezelfde landingsmogelijkheden had. Dit resulteerde in een privéjet die op de meest bijzondere plekken kan landen. Bekijk hier beelden van een landing op The Vale Airstrip, een baan van gras met een lengte van 1300 meter: