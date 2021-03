Laatste gebouwde A380 maakt eerste testvlucht

Airbus heeft vandaag de eerste testvlucht van de laatste A380 gemaakt. Het bedrijf heeft 246 van deze dubbeldekkers gebouwd. De A380 met serienummer 272 zal naar Emirates toe gaan.

De laatste A380 zal naar Airbus’ vestiging in Hamburg, Duitsland gaan, voor de cabine-installatie en het volledig spuiten in de Emirates-kleuren. Emirates is de grootste gebruiker van A380’s met een vloot van 115 A380-vliegtuigen.

The final @Airbus A380 produced (MSN 272 destined for Emirates) has just taken to the skies for the first time. The aircraft will conduct tests on its way to Hamburg for finish work. https://t.co/Hm5uPskDWE pic.twitter.com/7yfw03aR3s — Flightradar24 (@flightradar24) March 17, 2021

Twee jaar sinds de aankondiging

Airbus kondigde twee jaar geleden aan dat het de productie van de Giant of the Skies in februari 2019 zou stopzetten. Dit volgde op een deal met zijn grootste klant, Emirates, die ermee instemde om 39 A380 orders in the ruilen voor 40 A330-900’s en 30 A350-900’s. Dat liet Airbus met 17 uitstaande orders voor de A380. Waarvan er veertien voor Emirates waren en drie voor All Nippon Airways (ANA). Helaas heeft de laatste ANA A380 voorlopig maar kort passagiers vervoerd tussen Japan en Hawaii voordat COVID toesloeg. De derde en laatste “Flying Honu” werd technisch gezien pas in oktober vorig jaar geleverd. In plaats van vluchten over de Stille Oceaan, zetten ANA haar A380’s in voor toeristische vluchten naar nergens.

Wat ging er mis?

De A380 was verre van een commercieel succes, hij verbruikte veel brandstof, was moeilijk vol te krijgen en er waren maar weinig luchthavens die hem aankonden, daardoor sturen luchtvaartmaatschappijen zoals Air France en Lufthansa hun toestellen, die amper tien jaar oud zijn, met pensioen. Ondertussen zegt Alan Joyce, CEO van Qantas, dat hij een terugkeer van de A380-vloot die op lange termijn zijn opgeslagen in Victorville, Californië, niet uitsluit.