Rusland verlengt verbod op vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk

De Russische autoriteiten hebben gisteren aangekondigd dat het verbod op vluchten uit het Verenigd Koninkrijk nog minstens een maand van kracht zal blijven. Om potentiële gevallen van de Britse-variant buiten de deur te houden, is het verbod verlengd tot zestien april.

Rusland telde dinsdag nog eens 28 gevallen van de ‘Britse variant’. Ondertussen daalde het totale aantal dagelijkse nieuwe gevallen tot 8.998. Dit is het laagste cijfer sinds oktober vorig jaar. Terwijl een groot deel van Europa nog steeds in verschillende stadia van lockdown verkeert heeft Rusland nu de meeste van zijn maatregelen tegen het coronavirus opgeheven. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, zei in een afzonderlijk interview met de pers dat: “In Europa is de situatie veel gespannener. Ons OMT houdt daar zeker rekening mee bij het nemen van dergelijke beslissingen”.

Het inreisverbod voor bijna alle buitenlanders naar Rusland blijft ook van kracht, op een paar uitzonderingen na. Het verbod geldt niet voor bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen, hoewel het onduidelijk is welke beperkingen aan hun bewegingen worden opgelegd terwijl ze in het land zijn. Ondertussen vertoont het Russische luchtverkeer voor de tweede maand op rij een positieve trend. De cijfers zijn te danken aan de stijgende binnenlandse vraag.

Andere landen die vluchten uit het VK hebben verboden zijn onder andere: Nederland, Oostenrijk (21 maart), Hong Kong en Portugal. Andere landen, zoals Israël en Myanmar, hebben hun grenzen volledig gesloten voor internationale vluchten.