Allerlaatste vlucht F-4 Phantom Japanse luchtmacht

Japan heeft gisteren definitief afscheid genomen van de F-4 Phantom. De drie resterende F-4EJ Phantoms van de Air Developement and Test Wing (ADTW) maakten hun allerlaatste vlucht, zo werd door de Japanse luchtmacht bekend gemaakt via sociale media.

Afgelopen november ging de Phantom al uit operationele dienst als luchtverdedigingsjager. De Japanse luchtmacht maakt meteen een grote stap voorwaarts, omdat de ruim veertig jaar oude toestellen worden vervangen door de F-35.

Testeenheid

De testeenheid van de Japanse luchtmacht, de Air Development and Test Wing (ADTW) op Gifu was de allerlaatste eenheid die in Japan nog met de Phantom vloog. Tot maart 2019 was de vliegbasis Hyakuri bij Tokyo nog thuisbasis van drie resterende Phantom gevechtssquadrons. Toen verhuisde 302 Hikotai naar Misawa, om als eerste eenheid over te gaan op de F-35. Vervolgens werd in maart 2020 501 Hikotai opgeheven. Dit betekende voor Japan het afscheid van de ‘foto-Phantom’. Het squadron met Woody Woodpecker op de staart vloog met de verkenningsversie van de Phantom. In november 2020 werd 301 Hikotai ontbonden, als laatste luchtverdedigingssquadron dat nog met de F-4 vloog.

Deze F-4EJ van het ADTC was de allereerste Phantom voor de Japanse luchtmacht © Leonard van den Broek

Gemoderniseerd

In 1968 kocht Japan 140 F-4EJ Phantoms als luchtverdedigingsjager, waarvan vrijwel alle toestellen door Mitsubishi in licentie werden gebouwd. Veertien RF-4E fotoverkenners voor 501 Hikotai werden door McDonnell Douglas in Amerika gefabriceerd. In de jaren ’80 werden 96 F-4EJ’s gemoderniseerd tot F-4EJ改 (Kai, ‘gewijzigd’). Deze Phantoms kregen onder meer een nieuwe radar en ‘radar warning receivers’ in de staart. Eén van de drie Phantoms die gisteren de laatste vlucht maakten, was een F-4EJ改.

Overgebleven

Er zijn nog vier landen met F-4E Phantoms bij operationele squadrons: Griekenland, Turkije en Zuid-Korea (elk met één squadron) en Iran. In 2017 nam Griekenland al afscheid van de RF-4, als één van de laatste gebruikers. Alleen de Iraanse luchtmacht heeft nog RF-4E’s in gebruik, maar het exacte aantal en de operationele inzetbaarheid is onbekend.

Officiële YouTube video van de Japanse luchtmacht, van de afscheidsvlucht van de laatste drie Phantoms van ADTW.