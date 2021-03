IJsland schrapt alle reisrestricties voor gevaccineerde reizigers

IJsland heeft haar grenzen geopend en alle restricties geschrapt voor alle volledig gevaccineerde reizigers.

Reisrestricties

Reizigers die gevaccineerd zijn met een vaccin van Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen, kunnen vanaf nu zonder verdere reisrestricties IJsland weer in. Dit betekent dat zij geen negatieve test of quarantaineperiode meer zullen hoeven doen. Het vervallen van de reisrestricties geldt ook voor reizigers die kunnen aantonen dat ze eerder besmet zijn geweest met COVID-19 en antistoffen hebben.

Europese Unie

In januari opende IJsland haar grenzen al voor gevaccineerde reizigers binnen de Europese Unie. Nu dit een succes blijkt stelt het land de grenzen open voor alle gevaccineerde reizigers. IJsland is een van de weinige landen die de uitbraak van het coronavirus al lange tijd goed onder controle heeft: in totaal heeft het land ruim 6000 gevallen geregistreerd en 29 doden.