Opmerkelijke vliegtuigen: de Polaris FIB

Een watervliegtuig is een bekend concept. Polaris nam dit concept vrij letterlijk en monteerde een rubberbootje onder een stel vleugels. Of andersom natuurlijk.

Vliegende boot

De Polaris FIB (Flying Inflatable Boat) werd door Polaris Motor ontworpen en werd geïntroduceerd in de jaren 80. Tot de dag van vandaag loopt de productie. Het toestel valt onder de microlight categorie en moet dus onder de 450 kg blijven. Dat lukt ruim aangezien het maximum startgewicht op 406 kg ligt. Het toestel wordt bestuurd door zogeheten weight-shift controls. Dat betekent dat er een stang direct aan de vleugel zit gemonteerd waarmee de vlieger het toestel bestuurd. Het toestel biedt plaats voor een vlieger en een passagier. Sinds 1986 zijn er meer dan 1000 verkocht, en voor iets meer dan 15.000 euro zijn ze al (tweedehands) te koop.

In eerste instantie werd de FIB ontworpen zonder landingsgestel. Hierdoor kon het toestel alleen op water landen. Dit bleek geen commercieel succes dus kwam Polaris met de AM-FIB. Deze heeft ook een landingsgestel waardoor het ook op land kan landen.

Incidenten

Het toestel heeft niet de beste naam als het om veiligheid gaat. In 2014 kwam er nog een Duitser om het leven in Phuket, Thailand. Vlak na het opstijgen kreeg de FIB motorproblemen. De Duitser overleed daar en op dat moment.

In 2011 kwamen er 2 inzittenden om bij een crash in South Carolina, VS. De piloot deed meerdere loopings met het toestel. Hiertegen bleek de FIB echter niet bestand en de FIB stortte neer in de Atlantische Oceaan. De 2 inzittenden overleefde de crash niet.

Ondanks dat is het wel een opmerkelijk toestel, bekijk hieronder beelden van de Polaris FIB.