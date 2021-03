Qantas verdubbelt repatriëringsvluchten na deal met regering

Qantas gaat het aantal repatriëringsvluchten voor de tienduizenden in het buitenland gestrande Australiërs ruim verdubbelen naar aanleiding van een deal met de Australische regering.

Tienduizenden gestrand

Tienduizenden Australiërs zijn het afgelopen jaar vast komen te zitten in het buitenland. Sinds het begin van de coronacrisis hanteert Australië zeer strenge in- en uitreismaatregelen. Zo stelde de regering een limiet in van het aantal reizigers dat vanuit het buitenland dagelijks het land in mag komen. Hierbij worden ook de vliegvelden toegewezen. Passagiers moeten vervolgens lange tijd in een quarantaineruimte doorbrengen.

Repatriëringsvluchten

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het land is nu, na lange tijd, bezig om meer gestrande reizigers terug naar huis te krijgen. De overheid heeft een deal gesloten met Qantas, die het aantal repatriëringsvluchten de komende maanden ruim zal verdubbelen naar twintig vluchten per maand. De maatschappij zal de vluchten voor reizigers tegen kostprijs organiseren. De Australische regering vergoedt de kosten die de maatschappij maakt die niet binnen de kaartverkoop komen te vallen.