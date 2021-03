Is er na de coronacrisis straks een tekort aan piloten?

Toen de pandemie uitbrak kwam er abrupt een einde aan de vraag naar luchtvervoer. Hierdoor ontsloegen de grote luchtvaartmaatschappijen duizenden piloten of lieten ze deze met verlof gaan. Maar zullen deze piloten straks, na corona, weer hard nodig zijn?

De luchtvaartsector heeft in de voorgaande jaren te maken gehad met een oplopend tekort aan piloten, een probleem dat het afgelopen jaar is afgenomen door de pandemie. Maar zodra het luchtverkeer weer – min of meer – normaal is zal het probleem van het tekort aan piloten alleen maar verergeren, zo blijkt uit een nieuwe studie van het in New York gevestigde adviesbureau Oliver Wyman.

De adviesgroep noemde de uitbraak van COVID-19 een “tijdelijk uitstel” van het tekort aan piloten. Voor het herstel van het passagiersvervoer lopen de schattingen uiteen van begin 2022 tot 2024 en verder. De vraag naar piloten wordt bepaald door het aantal vertrekkende vliegtuigen in plaats van door het aantal passagiers. Als dat weer normaal wordt, zullen luchtvaartmaatschappijen eerder met een tekort dan met een overschot te maken krijgen, zoals nu het geval is. Oliver Wyman merkte op dat de hoofdoorzaak van het komende tekort verschilt per regio, maar in de VS is het bijzonder problematisch. Het land heeft vergrijzend personeel dat met verplichte pensionering wordt bedreigd, minder piloten die de luchtmacht verlaten en belemmeringen voor de toegang tot de markt, waaronder de kosten van opleidingen.

De pandemie heeft ongetwijfeld een impact gehad op het vertrouwen van piloten en kan een langetermijneffect hebben op het aantal nieuwe piloten dat in de sector aan de slag gaat. Dit is al eerder gebeurd na soortgelijke incidenten in de luchtvaartsector, zoals 9/11 en de financiële crisis van 2008. Nu COVID-19 aantoonbaar een grotere impact heeft op de sector, zijn er nog minder piloten gestart aan de opleiding.

©Connor McShane, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Maar vergeleken met 9/11 en 2008 zal het pilotentekort er heel anders uitzien door het aantal piloten dat als gevolg van de crisis met verlof is gestuurd of is ontslagen. Wanneer luchtvaartmaatschappijen de vraag zien terugkeren, zullen ze er eerst voor kiezen om hun piloten die met verlof zijn terug te halen, gevolgd door een aantal piloten die als gevolg van de crisis zijn ontslagen. Duizenden piloten hebben er echter voor gekozen om vervroegd met pensioen te gaan of de industrie in zijn geheel te verlaten als gevolg van de crisis, waardoor een toekomstig tekort ontstaat.