Amerikaanse helikopters via Rotterdamse haven naar huis | Foto’s

Deze maand verplaatst een Amerikaanse helikopterbrigade 54 toestellen via Nederland terug naar de Verenigde Staten, zo maakte Defensie eerder bekend in een persbericht. Peter Steehouwer was in de Rotterdamse haven en maakte onderstaande foto’s.

AH-64E Apache helikopters landen in de Rotterdamse Waalhaven © Peter Steehouwer

Tankstop

De helikopterbrigade van de 101st Airborne Division was ruim 9 maanden in Oost-Europa. Daar maakte het deel uit van de versterkte Amerikaanse aanwezigheid in Europa. Via Duitsland vliegen de helikopters naar de vliegbasis Eindhoven voor een tankstop. Vervolgens gaan ze door naar een overslagterrein in de Rotterdamse haven dat tot ‘tijdelijk militair object’ is verklaard.

HH-60M Blackhawk ‘MedEvac’ helikopter © Peter Steehouwer

AH-64E Apache helikopter © Peter Steehouwer

AH-64E Apache helikopter in de Rotterdamse Waalhaven © Peter Steehouwer

Verscheping

In de haven van Rotterdam worden de Black Hawk- en Chinook transporthelikopters en Apache gevechtshelikopters gereed gemaakt voor verscheping. Ook gaan er zo’n 1.200 voertuigen en containers, voornamelijk over de weg, naar de havenstad. Niet alle heli’s van de 101st Airborne worden via Rotterdam verscheept. Een deel van de helikopters gaan met een transportschip vanuit de Griekse haven Alexandroupoli terug naar Amerika.

HH-60M Blackhawk ‘MedEvac’ helikopter © Peter Steehouwer

AH-64E Apache helikopter © Peter Steehouwer

AH-64E Apache helikopter in de Rotterdamse Waalhaven © Peter Steehouwer