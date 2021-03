Lege (v)luchten | Column Jan

Vandaag weer ‘another day at the office’. Maar wel lekker in het mooiste kantoor van Nederland! Buiten schijnt de laagstaande zon, onze blauwe vloot extra mooi belichtend in zacht avondlicht.

Enkele maanden geleden stonden nog drie 747’s bijna tegen elkaar aan geparkeerd op Schiphol-Oost. Met de neuzen naar elkaar. Als ouders die hun kind nog niet willen laten gaan. Vandaag is dat laatste kind ook vertrokken naar Spanje om nooit meer op Schiphol te landen.

Een eind verderop, in het noorden, staat een deel van de Boeing 737-vloot. Net bekomen van een ultrakort vluchtje van Amsterdam naar Groningen/Eelde. De 2 Airbussen die daar ook tijdelijk stonden, fungeerden daar als beschermers van hun kroost. Als eenden in een sloot.

De lucht is nu voor de kleintjes: vooral de Embraers (E75 en E90) voeren de meeste vluchten uit. Die allerkleinsten dringen vooraan en zorgen ervoor dat we minder kwijt zijn aan brandstof en andere operationele kosten, dan velen van onze concurrenten. Onze nieuwste spruit vliegt ook al. Die laatste (195-E2) is ondanks zijn 132 stoelen aan boord zelfs nog zuiniger op langere afstanden dan de E75 die 88 klanten mee kan nemen. Wat worden er toch reuzenstappen gemaakt in de ontwikkeling van zuiniger vliegtuigen! Ik zou bijna medelijden krijgen met maatschappijen die maar met één relatief groot vliegtuigtype opereren. Bijna dan, hè… Wat eens zo handig leek, zo’n uniforme vloot, lijkt nu toch echt erg onhandig en kostbaar. Het kan verkeren.

Ook de Boeing 737-700 doet haar best, als kleinste van de 737-serie. In de nadagen van de inzet van dit type (de eerste gaat binnenkort de laan uit) doet ze het efficiënter dan de grotere jongens. Verder is de lucht leeg, vanmiddag om 16.00 uur. Nog één vlucht uit Athene en dan staan al deze vliegtuigen weer aan dek. Tot morgenochtend vroeg. Grote zussen 737-800 en -900 zijn geland uit Kiev, Rome en Dublin. En eigenlijk alleen maar om even de benen te strekken. Van stilzitten wordt je niet beter.

Toch gloort er hoop en wachten in de USA vier nieuwe vliegtuigen, op een OK om naar Nederland te kunnen komen. Zij zullen zich bij de nieuwe backbone van de KLM voegen, nu de 747 die functie niet meer zal vervullen. Ze doen het goed die reuzenbuizen met hun gigantische maar ook zeer zuinige motoren.

Zo rustig als het in de passagierscabines is, zo druk is het onderin. Drie vluchten zijn vandaag wel redelijk vol in de cabine. Zij vervoeren 25% van alle intercontinentale passagiers. De overige 36 vluchten die nu ‘hangen’ moeten het met een stuk minder doen maar hebben wel, mede door ijskoude vaccins, goedgevulde buiken.

Het is raar, zo zonder de druk van de snaarstrakke dienstregeling waar we zo aan gewend waren. En even voelt het wel lekker om overal reserves voor te hebben mocht er iets uit- of omvallen.

Maar niet te lang meer alsjeblieft.

Jan Morren