Saudia krijgt 2,5 miljard voor 73 nieuwe vliegtuigen

Saudi Arabian Airlines – beter bekend als Saudia – heeft een financieringsdeal ter waarde van 3 miljard dollar (2,5 miljard euro) ondertekend voor de aanschaf van nieuwe vliegtuigen.

Deal

Het is de grootste luchtvaartfinancieringsdeal ooit in Saudi-Arabië. Een samenwerking tussen zes banken leveren het geld dat Saudia nodig heeft voor de aanschaf van 73 nieuwe vliegtuigen. Ook de timing van de deal is zorgvuldig uitgekozen. Saudia is hard geraakt door de coronacrisis en ontving sinds 2019 in totaal al 7 miljard dollar aan overheidssteun. Er is echter licht aan het einde van de tunnel, aangezien de luchtvaartautoriteiten in Saudi-Arabië onlangs hebben aangegeven dat internationale vluchten vanaf half mei weer mogen worden uitgevoerd.

De maatschappij heeft twintig Airbus A321neo’s, vijftien Airbus A321XLR’s, dertig Airbus A320neo’s (voor Flyadeal) en acht Boeing 787-10’s in bestelling. Van de Dreamliners zijn er al vijf afgeleverd. Met de financieringsdeal zal Saudia in staat zijn om het merendeel van deze toestellen ook daadwerkelijk te betalen. De vlootvernieuwing moet ook helpen bij de grote toerismeplannen van het land: Saudi-Arabië hoopt in de toekomst 100 miljoen toeristen per jaar te verwelkomen.