SpaceX van plan om ook vliegtuigen aan Starlink te koppelen

SpaceX is van plan om onder meer vliegtuigen aan het internet-satellietnetwerk Starlink te koppelen. Daarmee zou de internetverbinding aan boord aanzienlijk kunnen verbeteren.

Grote plannen

Iedereen die het Starlink-programma van SpaceX heeft gevolgd weet dat de plannen groot en ambitieus zijn. Met een grote satelliet-constellatie wil het bedrijf ervoor zorgen dat op heel de wereld goede en zeer snelle internetverbinding beschikbaar is. Op dit moment zijn er al 1200 Starlink-satellieten in de ruimte. Dit moeten er uiteindelijk in eerste instantie ruim 7500 worden. Al deze satellieten vormen één groot netwerk dat voor een snelle en wereldwijde internetverbinding moet zorgen.

Onlangs ging het betatestprogramma genaamd ‘Better Than Nothing’ van start. Ruim 10.000 gebruikers hebben zich hier, tegen een prijs van 99 dollar per maand, al voor aangemeld. Het was duidelijk dat SpaceX zich in eerste instantie voornamelijk richtte op consumenten (met name mensen in landelijke en/of afgelegen gebieden – en bedrijven. Uit een recente aanvraag blijkt echter dat het bedrijf de Starlink-service ook wil gaan aanbieden aan zogeheten ‘Earth Stations in Motion’, ofwel bewegende voertuigen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld vrachtwagens, schepen en vlieguigen.

“Niet langer willen gebruikers hun verbinding verliezen terwijl ze onderweg zijn, of het nou gaat om het rijden met een vrachtwagen door een land, een vrachtschip vervoeren van Europa naar een haven in de VS of het vliegen op een binnenlandse of internationale vlucht. Om aan deze vraag tegemoet te komen heeft SpaceX een innovatief en efficiënt (..) satellietsysteem ontwikkeld dat degelijke internetverbinding naar consumenten verspreid over heel de wereld brengt, met name in niet of onvoldoende bediende gebieden.”

Testen

SpaceX zal zich met Starlink dus ook op de commerciële luchtvaart richten. Het gaat daarbij met name om ‘inflight connectivity’, ofwel ‘Wifi aan boord’. Veel luchtvaartmaatschappijen bieden deze service op dit moment – vaak tegen betaling of in business class – aan, al laat de kwaliteit nog wel eens te wensen over. Op dit moment zijn er nog geen commerciële vliegtuigen die Starlink-technologie aan boord hebben, maar dit kan binnenkort veranderen.

Uit een andere aanvraag blijkt namelijk dat SpaceX in samenwerking met Ball Aerospace een demonstratie van het systeem wil installeren op een vliegtuig van de Amerikaanse Luchtmacht. “Een antenne-ontvanger zal worden geïnstalleerd op een vliegtuig. SpaceX is een speciale installatiekit aan het ontwikkelen (..) zodat de windweerstand weinig extra impact op het vliegtuig heeft.” Het testen zal naar verwachting binnen een jaar van start gaan.

In november deed SpaceX ook al een aanvraag om het netwerk te testen op een Gulfstream-privéjet. Hierbij gaat het waarschijnlijk om de volgende test.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/AMLK4R9dMn — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2021