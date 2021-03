Luchtverkeer IJsland grotendeels plat door vulkaanuitbarsting

Al het luchtverkeer van en naar Keflavik, het vliegveld van hoofdstad Reykjavik in IJsland, is platgelegd vanwege een vulkaanuitbarsting. De uitbarsting werd al enkele weken verwacht: in totaal werden meer dan 40.000 kleine aardbevingen geregistreerd.

Vrijdagavond barstte de vulkaan Fagradalsfjall, niet ver van de hoofdstad Reykjavik gelegen in het westen van IJsland, uit. Isavia, de IJslandse luchtvaartautoriteit, heeft een vliegtuig richting de vulkaan gestuurd om de uitbarsting vanuit de lucht verder te onderzoeken. Op de bovenstaande foto is te zien hoe de uitbarsting er van bovenaf uitziet. In verband met de vulkanische as zal het toestel wel op veilige afstand van de vulkaan moeten blijven. Om dezelfde reden is al het luchtverkeer van en naar Keflavik, de grootste luchthaven van IJsland, platgelegd.

Bijzonder genoeg vond precies elf jaar geleden, op 20 maart 2010, een grote uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull plaats. Het luchtverkeer werd toen in een groot deel van Europa enkele dagen bijna volledig stilgelegd als gevolg van de grote wolken vulkanische as die zich over het continent verspreidden.

Iceland’s air traffic authority @isavia has tasked an aircraft to investigate the eruption at Fagradalsfjall. https://t.co/qTc1YSUelU pic.twitter.com/C27VNtHy3q — Flightradar24 (@flightradar24) March 19, 2021