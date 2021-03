Wat is het belang van KLM voor Nederland? | Benno Baksteen

De formatie van een nieuwe regering is begonnen en het onderwerp ‘KLM’ zal binnenkort ongetwijfeld op de agenda staan. Het belang van KLM voor Nederland is veel groter dan alleen de werkgelegenheid. Op wereldschaal is Amsterdam een kleine stad in een klein land. Toch heeft Nederland met Schiphol een luchthaven die wereldwijd in de top vijf staat wat betreft lange-afstandsverbindingen.

De video hieronder laat zien hoe dat zo is gekomen en waarom het voortbestaan van de KLM cruciaal is voor het behoud van deze infrastructuur. Overigens was, anders dan ik in de video zeg, Albert Plesman niet de oprichter, maar de eerste directeur van de KLM. Zie de prachtige serie ‘Vliegende Hollanders’.