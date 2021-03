Hoe een vliegtuig gewichtloosheid kan nabootsen

Gewichtloosheid is een gevoel wat moeilijk kan worden nagebootst op aarde. Maar voor onderzoek en training is het toch van groot belang om dit te kunnen. En met speciale vluchten kan dit worden nagebootst. Lees hier hoe.

Operation Paperclip

Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog werden een aantal Duitse wetenschappers naar Amerika gehaald om daar voor de Amerikaanse overheid te werken. Dit waren dezelfde wetenschappers die de V2 raket, een van de schuwste wapens van nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog, ontwikkelden. De expertise die zij hadden met het ontwikkelen van raketten was voor Amerika genoeg reden om ze laten mee te helpen aan de ontwikkeling van Amerikaanse raketten. Dit alles om de Russen voor te zijn in de zo geheten “Space Race”.

Al snel kwamen de wetenschappers erachter dat er flink onderzoek nodig was naar hoe het menselijk lichaam zou reageren op gewichtloosheid. Ook was de nabootsing hiervan nodig om astronauten te trainen en te laten wennen aan de staat waarin zij zich zouden begeven.

De Boeing 707 die als eerste werd gebruikt voor zero-g vluchten. Bijnaam; de “Vomit Comet”

Jim Evans, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Paraboolvlucht

Het gevoel van gewichtloosheid kan worden nagebootst met een parabool vlucht. Hierbij trekt het toestel de neus flink omhoog, tot wel 45 graden, en na 20 seconden wordt de neus omlaag geduwd tot 45 graden. Tijdens dit proces is er een periode van 20 tot 30 seconden waarin er 0 g-krachten werken op het toestel, en dus is er sprake van gewichtloosheid voor de mensen aan boord.

Kostbare seconden

Tegenwoordig worden deze vluchten op meerdere plekken in de wereld uitgevoerd. Niet alleen om astronauten te trainen, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek. Zo kan er worden gekeken naar hoe gassen en vloeistoffen zich gedragen onder gewichtloosheid. Tegenwoordig worden de Airbus A300 en de Boeing 727 gebruikt voor deze speciale vluchten. Een vluchtje meemaken kost gemiddeld € 7.000. Voor deze prijs krijg je 15 van de bovenstaande parabolen. Dat betekent dus, na een snelle rekensom, dat je in totaal voor 5 minuten gewichtloos bent. Dat komt neer op zo een € 23 euro per seconde gewichtloosheid. Bij deze prijs zit ook ontbijt inbegrepen, als je hem kan binnen houden, en mag je je flight suit houden.

Onderstaand staat een filmpje van zo een zero-g vlucht. De camera in de cockpit blijft gelijk met de horizon. Hierdoor is het duidelijk te zien dat het toestel een flinke klim en daling maakt.