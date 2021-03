Nieuw leven voor de laatste 747 van Cathay Pacific

De Boeing 747-400 was ook voor Cathay Pacific de katalysator van hun globalisatie. In 2016 kwam er een einde aan het 37-jarige tijdperk van de 747 bij Cathay. Inmiddels is er een nieuwe bestemming voor de laatste 747 van Cathay.

Pensioen

Voor Cathay was de 747 een cruciale bouwsteen voor hun groei in de jaren 80 en 90. Inmiddels is de maatschappij uitgegroeid tot een van de betere maatschappijen wereldwijd. De 747 speelde hier een belangrijke rol in. Sinds 1979 begon Cathay te vliegen met de 747. In het eerste dienstjaar werden er alleen vluchten tussen Azië en Australië mee uitgevoerd, het jaar erop volgend al snel vluchten naar Europa. Drie maal per week vloog Cathay van Hong Kong naar Londen. Vanaf 1983 vloog Cathay ook 2 maal per week naar Vancouver, Amerika.

De 747 groeide uit tot luxe-product bij Cathay. Maar vanaf 2010 veranderde het landschap van de luchtvaart en werd het luxeproduct al snel overbodig. Daarop besloot Cathay de 747 langzaam uit te faseren. De “Queen of the skies” werd vervangen door veel moderne vliegtuigen, zoals te zien in de onderstaande grafiek. De laatste vlucht van een Cathay Pacific 747 was op 8 oktober 2016. De 747 met registratie B-HUJ vloog een afscheidsvlucht boven Hong Kong. Voor deze vlucht werd een speciale fly-over georganiseerd, de B-HUJ vloog over Victoria Harbour met een hoogte van 300 meter.

Uiteindelijk werd het toestel naar Bruntingthorpe Airport in het Verenigd Koninkrijk gevlogen waar het ontmanteld zou worden.

De long-haul vloot van Cathay Pacific door de jaren heen. Duidelijk is te zien hoe de 747 langzaam vervangen werd door modernere toestellen. © CAPA – Centre for Aviation

B-HUJ

De B-HUJ, de laatste 747 van Cathay, werd in 1995 in gebruik genomen. Na 21 jaar in dienst te zijn had het toestel 4.3 miljoen passagier vervoerd en 85 miljoen kilometer gevlogen (ter referentie; dat is meer dan 2100 keer de aarde rond). In 1998 schreef het toestel geschiedenis door de langste transpolaire vlucht (een vlucht over de Noord- of Zuidpool) uit te voeren. Deze vlucht was van New York naar Hong Kong en had een vluchttijd van 15 uur en 35 minuten.

De B-HUJ op de grond op Hong Kong International Airport N509FZ, CC0, via Wikimedia Commons

